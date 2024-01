Saturn Oil & Gas Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Bei Saturn Oil & Gas liegt der RSI bei 73,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Saturn Oil & Gas daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Saturn Oil & Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,45 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,31 CAD weicht um -5,71 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,3 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Saturn Oil & Gas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Saturn Oil & Gas stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Saturn Oil & Gas.