Saturn Oil & Gas Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für Saturn Oil & Gas liegt bei 64, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Saturn Oil & Gas derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,45 CAD, während der Aktienkurs bei 2,25 CAD um -8,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,32 CAD, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Saturn Oil & Gas in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Saturn Oil & Gas unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da die Kommentare und Befunde neutral ausfielen. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Saturn Oil & Gas aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Saturn Oil & Gas in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.