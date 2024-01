Saturn Oil & Gas Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Saturn Oil & Gas werden durch Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Saturn Oil & Gas zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Saturn Oil & Gas weist eine negative Veränderung auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie wird auch durch soziale Plattformen beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Saturn Oil & Gas-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 von 37,84 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 von 43,86, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Saturn Oil & Gas aktuell bei 2,45 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,39 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,45 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +3,02 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".