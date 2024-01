Saturn Oil & Gas Aktie: Endlich geschafft?

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung in Bezug auf Saturn Oil & Gas hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Saturn Oil & Gas als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Saturn Oil & Gas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,96, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wieder. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt, sondern überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Saturn Oil & Gas-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Saturn Oil & Gas-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.