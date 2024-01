Saturn Metals Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Saturn Metals-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 0,16 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,215 AUD, was einem Unterschied von +34,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,15 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +43,33 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Saturn Metals-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Saturn Metals eher neutral diskutiert. Überwiegend neutral waren die Anleger an sechs Tagen, an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün. Aktuell sind vor allem positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Saturn Metals insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Saturn Metals in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung für die Aktie vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Saturn Metals liegt bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 30,49, was darauf hindeutet, dass Saturn Metals weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.