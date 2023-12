Saturn Metals Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Saturn Metals über 7 Tage hinweg auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Saturn Metals zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussionen als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Auch das Interesse der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen war weder besonders positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie von 0,155 AUD als gut eingeschätzt, da er inzwischen um +10,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,13 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bzw. "Neutral" eingeschätzt.