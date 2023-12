Saturn Metals Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Denso":

Bei Saturn Metals hat sich in den letzten Wochen kaum eine signifikante Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Saturn Metals in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Saturn Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Saturn Metals-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 38,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Saturn Metals ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Saturn Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,16 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs (0,17 AUD) deutlich darüber liegt (Unterschied +6,25 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,14 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+21,43 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Saturn Metals-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Saturn Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.