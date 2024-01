Saturday Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse der Foshan Yowant-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,56 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 8,28 CNH einen Abstand von -34,08 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,99 CNH, was einer Differenz von -17,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating, da das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,21 Prozent erzielt hat, was 36,21 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit 35,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher ergibt sich auch hier eine Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.