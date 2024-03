Saturday Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Foshan Yowant zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -48,54 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite mit -13,76 Prozent deutlich unterdurchschnittlich, wobei Foshan Yowant sogar um 34,79 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Foshan Yowant beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten neutral bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Foshan Yowant in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem roten Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Zudem wird deutlich weniger über die Aktie diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foshan Yowant liegt bei 3009,69, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.