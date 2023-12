Saturday Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Foshan Yowant hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten. Während die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine mittlere Rendite von 6,57 Prozent verzeichnete, lag die Rendite von Foshan Yowant bei -35,36 Prozent, was einem Unterschied von mehr als 43 Prozent entspricht. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Foshan Yowant-Aktie eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -20,72 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50) um 6,25 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in Bezug auf Foshan Yowant auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, wie von unseren Analysten gemessen wurde. Die Kommentare und Befunde waren mehrheitlich kritisch, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in Bezug auf Foshan Yowant verzeichnet. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating.