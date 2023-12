Satudora Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse zeigt, dass die Satudora derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 790,36 JPY, während der Aktienkurs bei 787 JPY um -0,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 765,22 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von +2,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Auch die Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Satudora überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen weist darauf hin, dass Satudora weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab, und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.