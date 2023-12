Satudora Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Aktie von Satudora zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 791,06 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 784 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von -0,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 763,64 JPY. Dies entspricht einer Differenz von +2,67 Prozent und signalisiert ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Satudora-Aktie liegt bei 21,43, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen ergibt sich ein Rating von "Gut" für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um Satudora haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Tendenzen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Satudora insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment.