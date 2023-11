Satudora Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Satudora-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 791,4 JPY für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 773 JPY, was einem Unterschied von -2,32 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 766,44 JPY wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Satudora also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurde auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Satudora weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Satudora also auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI der Satudora liegt bei 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Satudora im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Satudora, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Satudora-Aktie.