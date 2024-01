Satu Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Satu-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 54,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Satu daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Satu derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Satu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Satu bei -82,74 Prozent, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche ist die Performance von Satu mit 101,3 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.