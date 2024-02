Satu Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Satu-Aktie weist einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 53,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Satu nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Satu beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -6,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht. Daher erhält Satu von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt daher die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Satu.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der RSI-Bewertung, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine "Neutral"-Einstufung für Satu.