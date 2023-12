Sats Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

In den letzten Wochen gab es bei Sats keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sats daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Sats verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,56 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die im Durchschnitt um -7,45 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +6,89 Prozent für Sats. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,21 Prozent, wobei Sats um 6,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sats in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sats eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Sats von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Sats als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 30, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 48,39 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Sats-Aktie.