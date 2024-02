Sats Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Sats-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 85, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte die Sats-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,42 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -15,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Sats-Aktie eine Outperformance von +17,47 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte die Aktie mit einer Rendite von 12,04 Prozent über dem Durchschnittswert punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität für Sats durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für Sats bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Sats-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.