Sats Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Sats verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,33 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Outperformance von +12,97 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -9,65 Prozent, wobei Sats um 9,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Sats ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sats.

Das Anleger-Sentiment, das ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung ist, zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Weder positive noch negative Themen bestimmten in den vergangenen Tagen die Meinungsmarkt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sats liegt bei 62,5, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft erscheint. Ebenso wird der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 62 liegt, als "Neutral" eingestuft, da es sich um einen Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation handelt.

Insgesamt erhält Sats daher in diesen Kategorien die Einstufung "Neutral".