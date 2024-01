Sats Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der Sats-Aktie einen Wert von 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt auch, dass die Sats-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils auf ähnlichem Niveau wie die Durchschnittswerte, was auf eine neutrale Positionierung hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sats daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Im Branchenvergleich hat die Sats-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,5 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Sats um 8,38 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.