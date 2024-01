Sats Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Der Aktienkurs von Sats hat im letzten Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" eine Überperformance von 6,08 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -5,17 Prozent, und Sats liegt aktuell 6,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sats derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,64 SGD, während der Kurs der Aktie bei 2,92 SGD liegt, was einer Überperformance von +10,61 Prozent entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +8,96 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lässt keine signifikante Beachtungsänderung erkennen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sats liegt bei 16, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der die Bewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 21, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sats-Aktie daher eine Einstufung "Gut" in dieser Kategorie.