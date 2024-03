Sats Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich der Aktie von Sats zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Sats ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 245,46 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 51,97 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sats bei 2,64 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,5 SGD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -5,3 Prozent und zum GD50 von -7,06 Prozent in den letzten 50 Tagen. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als schlecht bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Sats mit 0 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur von 8,11 % auf. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik ebenfalls als schlecht eingestuft.