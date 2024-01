Sats Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Sats":

Der Aktienkurs der Sats-Aktie hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 2,4 Prozent liegt Sats um mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,75 Prozent erzielte, schnitt Sats mit 8,15 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Sats war die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sats-Aktie beträgt derzeit 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 43,33, deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Sats-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,63 SGD, während der Kurs der Aktie bei 2,72 SGD liegt, was einer Abweichung von +3,42 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,65 SGD, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".