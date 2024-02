Satoh&Co Aktie: Ist es das gewesen?

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Satoh & als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Satoh &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32,92, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 26, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Satoh & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Satoh & in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Satoh & bei 1428,01 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2033 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,37 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1722,42 JPY, was einen Abstand von +18,03 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Satoh & in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Satoh & basierend auf dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.