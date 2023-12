Sato Holdings Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Bewertung einer Aktie kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung im Internet. Die Analyse von Sato zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Sato neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sato zeigt eine Ausprägung von 26, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" für Sato.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 verläuft bei 2066,19 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2032 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -0,11 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Neutral" für Sato.