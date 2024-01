Satellos Bioscience Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Satellos Bioscience liegt bei 33,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 46,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Satellos Bioscience-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,48 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,47 CAD) liegt auf ähnlichem Niveau, wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,43 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt hingegen eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Satellos Bioscience die Note "Gut" zugeschrieben.