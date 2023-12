Sata Construction Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sata Construction beträgt 60,53, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 50,53, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Sata Construction wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit wird der Aktie von Sata Construction bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Sata Construction diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Somit erhält Sata Construction insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Für die Sata Construction-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 511,9 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 614,42 JPY, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Sata Construction auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.