Sata Construction Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weicheren Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Sata Construction eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Sata Construction als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sata Construction-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,45 und ein Wert für den RSI25 von 41,7, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sata Construction eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Sata Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 519,62 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 660 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Gut" führt.