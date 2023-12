Sata Construction Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Sata Construction-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 513,46 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 614 JPY, was einem Unterschied von +19,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der Schlusskurs (617,22 JPY) liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (-0,52 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sata Construction-Aktie eine positive Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Sata Construction-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen auseinandersetzte.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Sata Construction ergibt sich eine negative Bewertung. Der RSI7 liegt bei 74,6 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sata Construction-Aktie daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI.