Sata Construction Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Sata Construction Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten. Der aktuelle Kurs von 643 JPY liegt +2,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +23,18 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung, weshalb die Gesamtbewertung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" lautet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung gegenüber Sata Construction hatten. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sata Construction-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (37,84 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (51,1 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Sata Construction Aktie daher in verschiedenen Analysebereichen eine "Neutral"-Bewertung.