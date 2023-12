Sassy Resources Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Sassy Gold zeigen sich als neutral. Die Diskussionsintensität im Netz ist typisch und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen gab.

Die technische Analyse deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der aktuelle Kurs von 0,05 CAD 44,44 Prozent unter dem GD200 liegt und der GD50 bei 0,06 CAD liegt, was einem Abstand von -16,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sassy Gold-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für die Sassy Gold-Aktie.

