Sassy Resources Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die RSI der Sassy Gold liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen RSI von 50 für die Sassy Gold, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analysten haben die Sassy Gold auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Stimmung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sassy Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,09 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -44,44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,06 CAD, was unter dem letzten Schlusskurs (-16,67 Prozent) liegt und daher auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Sassy Gold in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung nach Messung unserer Analysten kaum Änderungen auf und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammengefasst ist die Sassy Gold daher insgesamt mit einem "Neutral"-Wert einzustufen.