Sasol Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Im Fall von Sasol wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 7,14 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Sasol-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite liegt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis im überkauften Bereich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sasol zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu Sasol ist ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Sasol eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 5,29 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sasol-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von Sasol ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,65, was 95 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.