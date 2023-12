Sasol Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Sasol liegt das aktuelle KGV bei 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemiebranche, die durchschnittlich ein KGV von 102 haben, zeigt, dass Sasol fundamental betrachtet unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sasol über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden können. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Sasol in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sasol von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies zeigt sich in der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sasol aktuell bei 11,6 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 8,92 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -23,1 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 10,57 EUR ergibt sich eine Differenz von -15,61 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".