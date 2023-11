Sasol Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Die Aktie von Sasol weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,56 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 % im Bereich "Chemikalien". Dies ergibt eine Differenz von 1,53 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Sasol als unterbewertet, da das KGV mit 4,65 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 113,86 im Segment "Chemikalien". Somit erhält die Aktie eine Einstufung "Gut" aus fundamentalen Analyse.

Die Stimmung um die Aktie von Sasol ist gemischt. Unsere Analysten haben soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sasol liegt bei 74,07, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".