Sasol Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für Sasol: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sasol-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,92 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 7,44 EUR liegt, was einer Abweichung von -31,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (8,28 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-10,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,38 Prozent, was 6,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 5,18) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher mit "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.