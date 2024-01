Sasol Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Sasol eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Sasol zeigen aktuell neutrale Werte, was auf eine ausgeglichene Marktlage hinweist.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sasol eine Dividendenrendite von 11,38 % aus, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und daher positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der letzte Schlusskurs der Sasol-Aktie sowohl den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage unterschreitet, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Sasol-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Faktoren zu berücksichtigen sind.