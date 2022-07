Sasken ernennt Abhijit Kabra zum Chief Executive Officer

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), ein führender Anbieter von Lösungen für Produktentwicklung und digitale Transformation, gab heute die Ernennung von Abhijit Kabra zum Chief Executive Officer bekannt, der an den Chairman und Managing Director Rajiv C Mody berichtet. Abhijit wird darauf hinarbeiten, das Geschäft sowohl organisch als auch anorganisch deutlich zu steigern.Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Unternehmen, die Technologie als Wachstumsmotor nutzen, wird von großem Wert sein, um die geschäftliche Transformation von Sasken zu beschleunigen.„Abhijit ist eine Führungspersönlichkeit, die von allen Stakeholdern für ihre nachgewiesene Fähigkeit bewundert wird, Geschäfte in großem Umfang aufzubauen und umzusetzen. Er war in leitenden Positionen bei einigen der größten globalen Unternehmen tätig. Seine weitreichende Erfahrung erstreckt sich über mehrere Branchen, Technologien und Regionen. Er ist bekannt für sein strategisches Denken, sein Kundenmanagement, seinen kaufmännischen Scharfsinn und seine Geschäftsethik. Als Rainmaker hat er ein unglaubliches Wachstum in den Bereichen Produktentwicklung und digitale Dienstleistungen in einer Vielzahl von Branchen erzielt", so Rajiv C Mody. „Das Board of Directors und ich freuen uns, dass Abhijit zu Sasken kommt. Dies wird unseren Transformationsprozess beschleunigen und uns als Marktführer im Bereich ‚Chip-to-cognition' fest etablieren", fügte Rajiv C. Mody hinzu.„Der Zeitpunkt ist perfekt für Sasken, um von den immensen Wachstumschancen in dem von NASSCOM als Tech-Dekade bezeichneten Zeitraum zu profitieren. Ich fühle mich dieser Vision verpflichtet und werde mich bemühen, das starke Fundament, das Sasken in den letzten drei Jahrzehnten aufgebaut hat, zu nutzen. Sasken ist ein einzigartiges Unternehmen, das für seine erstklassigen globalen Talente und namhaften Kunden geschätzt wird. Ich freue mich über die Möglichkeit, für alle Beteiligten Werte zu schaffen", sagte Abhijit Kabra. „Sasken verfügt über fundiertes Fachwissen in Spitzentechnologien wie 5G, IoT, Industrie 4.0, Halbleiter, Edge Computing, autonome Fahrzeuge usw. Ich sehe erhebliche Möglichkeiten, das Wachstum in diesen Bereichen zu fördern, die wichtige Unterscheidungsmerkmale für Sasken sind", fügte er hinzu.Informationen zu SaskenSasken (https://www.sasken.com/) ist ein Spezialist für Produktentwicklung und digitale Transformation und bietet F&E-Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktreife und vom Chip bis zur Erkennung für weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Halbleiter, Automobil, Industrie, Unterhaltungselektronik, Unternehmensgeräte, SatCom, Telekommunikation und Transport. Seit mehr als 30 Jahren und mit zahlreichen Patenten hat Sasken das Geschäft von mehr als 100 Fortune-500-Unternehmen umgestaltet und durch seine Dienste und sein geistiges Eigentum mehr als eine Milliarde Geräte mit Strom versorgt.Für weitere Informationen wenden Sie sich an:Swami Krishnan E-Mail swami.krishnan@sasken.com (mailto:swami.krishnan@sasken.com) Tel.: +91-974397924Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1863233/Abhijit_Kabra.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/820857/Sasken_Technologies_Limited_Logo.jpgOriginal-Content von: Sasken Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell