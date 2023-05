Sartorius: Das wahre Kursziel von 532,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Sartorius wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 532,97 EUR und lässt ein Potenzial von +56,76% erkennen.

• Sartorius: Steigerung um +0,95% am 19.05.2023

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

• Positive Einschätzung durch 75% der Analysten

Am letzten Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung von +0,95%. In den vergangenen fünf Tagen konnte sich die Aktie insgesamt um +0,29% steigern und befindet sich aktuell in einer neutralen Position.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein großes Potenzial für Investoren mit einem mittelfristigen Zielkurs von 532,97 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit von fast +57%. Von sieben befragten Analysten bewerten sechs die Aktie positiv (Kauf halten)...