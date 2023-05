Sartorius: Das wahre Kursziel liegt bei 561,01 € - eine Potenzialsteigerung von +53,20%

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius scheint laut Analysten unterbewertet zu sein.

• Am 03.05.2023 erlangte Sartorius einen Anstieg um +5,23%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 561,01 €

• Ein Guru-Rating bleibt bei stabilen 3,75

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Sartorius am Finanzmarkt ein Wachstum von +5,23%. In den vergangenen fünf Tagen konnte das Unternehmen insgesamt eine positive Entwicklung von +4,63% erreichen und somit einer vollständigen Handelswoche gegenüberstellen.

Das derzeitige Kursziel für die Aktie von Sartorius beläuft sich auf beeindruckende 561,01 €.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +53,20%, sollten diese Recht behalten.

Dennoch teilen nicht alle Analysten nach dem jüngsten Trend diese Ansicht.

Derzeit sind lediglich 1 Analysten der Meinung “starke Kaufempfehlung”...