Sartorius Stedim Biotech Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Fall von Sartorius Stedim Biotech liegt das KGV mit einem Wert von 83,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sartorius Stedim Biotech eine Dividende von 0,16 % aus, was 0,16 Prozentpunkte mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Branche. Dies führt zu einer weiteren neutralen Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Sartorius Stedim Biotech in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 46,88 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von 46,88 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche dar, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit gemischte Signale liefert. Der GD200 verläuft bei 243,1 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 209,5 EUR liegt, was zu einer negativen Abweichung von -13,82 Prozent führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 196,08 EUR für die vergangenen 50 Tage, was einer positiven Abweichung von +6,84 Prozent entspricht, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Sartorius Stedim Biotech auf der Basis fundamentaler und technischer Kriterien.