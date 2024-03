Sartorius Stedim Biotech Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sartorius Stedim Biotech liegt bei 83, was im Vergleich zum Branche-Durchschnitt von 0 ein ähnliches Niveau darstellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens auf grundlegender Ebene, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Sartorius Stedim Biotech mit einer Ausschüttung von 0,16 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sartorius Stedim Biotech-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig eine positive Entwicklung aufweist. Der aktuelle Kurs liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch kaum eine Veränderung in den vergangenen Wochen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Sartorius Stedim Biotech gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Sartorius Stedim Biotech aufgrund der verschiedenen Faktoren auf neutraler Stufe bewertet.