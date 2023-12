Sartorius Stedim Biotech Aktie: Wann tut sich was?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator, um ihre Preisschätzung zu bestimmen. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Für Sartorius Stedim Biotech liegt der aktuelle Wert bei 83,25, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sartorius Stedim Biotech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 241,53 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 239,6 EUR weicht nur um -0,8 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Rating, da der gleitende Durchschnitt bei 196,45 EUR liegt, was einem Anstieg von 21,96 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine gute Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse. Für die Sartorius Stedim Biotech-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 6,65, was auf eine gute Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 24,07 im Bereich einer guten Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Marktsentiment eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Stimmung rund um Sartorius Stedim Biotech überwiegend positiv ist. Auch in den Kommentaren der Nutzer werden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine gute Bewertung hinsichtlich des Anlegerverhaltens.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Sartorius Stedim Biotech aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Kriterien eine gute Gesamtbewertung erhält.