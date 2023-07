Sartorius Stedim Biotech Aktie: Es gibt was neues!

Für die Aktie Sartorius Stedim Biotech stehen per 10.07.2023, 22:47 Uhr 223.6 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Sartorius Stedim Biotech zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Sartorius Stedim Biotech auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sartorius Stedim Biotech liegt mit einem Wert von 83,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sartorius Stedim Biotech. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sartorius Stedim Biotech nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,16 Prozentpunkte (0,16 % gegenüber 0 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

Sartorius Stedim Biotech kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sartorius Stedim Biotech jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sartorius Stedim Biotech-Analyse.

Sartorius Stedim Biotech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...