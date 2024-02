Sartorius Stedim Biotech Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sartorius Stedim Biotech herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,03 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,74, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Des Weiteren wurde eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts vorgenommen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sartorius Stedim Biotech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 233,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 253,8 EUR liegt, was einer Differenz von +8,76 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (234,44 EUR) zeigt einen positiven Unterschied von +8,26 Prozent zum letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sartorius Stedim Biotech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,88 Prozent für Sartorius Stedim Biotech. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 46,88 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zum Schluss wurde die Dividendenrendite betrachtet, wobei Sartorius Stedim Biotech mit 0,16 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) aufweist. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.