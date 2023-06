Sartorius: Starkes Kurspotenzial von +44,01%

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Sartorius-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 480,29 EUR und bietet damit ein Potential von +44,01% für Investoren.

• Gestern legte die Aktie um +3,89% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,62

Nach einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen konnte Sartorius gestern weitere Zuwächse verzeichnen. Insgesamt beläuft sich das Plus auf +3,93%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Von insgesamt acht Bankanalysten wird die Sartorius-Aktie aktuell wie folgt bewertet: Ein Analyst empfiehlt einen starken Kauf. Vier Experten stufen sie als Kauf ein. Zwei Banken halten neutral und einer rät zum Verkauf.

Insgesamt sind also noch immer 62,50% der Meinung, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,62...