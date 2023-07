Sartorius: Potenziales Kursziel von 480,29 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius zeigt eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und erreicht in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +6,95%. Laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 480,29 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, bietet sich Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +47,87%.

• Sartorius: Am 05.07.2023 mit einem täglichen Anstieg um +1,09%

• Das mittelfristige Kursziel von Sartorius beträgt 480,29 EUR

• Der Guru-Rating Wert bleibt stabil bei 3,56

Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten überzeugt. Während einer der Experten die Aktie als starken Kauf empfiehlt und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, halten drei weitere Experten die Bewertung “halten”. Lediglich einer bewertet es als “Verkauf”.

Insgesamt sind jedoch mehr als die...