Sartorius: Potenzial von fast 50% - Kursziel bei 480,29 EUR

Die Aktie von Sartorius ist derzeit laut Experten unterbewertet und bietet Investoren ein erhebliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf satte 480,29 EUR.

• Sartorius legt am Finanzmarkt um +0,62% zu

• Der Guru-Rating bleibt konstant bei 3,56

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +55,56%

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Sartorius einen Aufschwung von +0,62% verzeichnen und setzt damit den positiven Trend der vergangenen fünf Handelstage fort. So belief sich die Steigerung in dieser Woche auf insgesamt +6,45%. Tendenziell scheint das Marktumfeld also sehr optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 480,29 EUR. Bei einer möglichen Korrektur würde dies einem Anstieg des aktuellen Börsenkurses um fast die Hälfte (+48.56%) entsprechen. Allerdings teilen nicht alle...