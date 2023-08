Sartorius: Potenzial von +15,65% – Kursziel bei 416,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Sartorius wird nach Einschätzung von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 416,79 EUR.

• Gestern -2,07%: Sartorius mit positivem Trend

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56

Mit einem Plus von +2,01% in der vergangenen Handelswoche zeigt die Aktie jedoch bereits eine positive Entwicklung und scheint Investoren optimistisch zu stimmen. Doch was sagen die Experten?

Aktuell gehen die Bankanalysten im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie ein Potenzial von +15,65% bietet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten Kursverlaufs.

Während ein Experte sogar zum Verkauf rät, setzen vier Analysten auf einen Kauf. Drei weitere bewerten das Papier als Halten. Insgesamt sind damit noch über die Hälfte der Experten...