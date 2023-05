Sartorius: Kursziel von 532,97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Sartorius-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 532,97 EUR, was einem Potenzial von +67,97% entspricht.

• Am 26.05.2023 legte die Aktie um +0,25% zu

• Guru-Rating unverändert bei 3,75

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie -5,54%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch trotz des schwachen Trends sehen insgesamt sechs Analysten Chancen in Sartorius.

Konkret spricht ein Experte von einem “starken Kauf”, während fünf weitere das Rating “Kauf” vergeben. Ein weiterer empfiehlt die Aktie zum Halten und einer sieht sie sogar als Verkauf an.

Zusammengefasst sind also +75% der Analysten optimistisch gestimmt gegenüber Sartorius.