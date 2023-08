Sartorius: Kursziel von 416,79 EUR und Potential von +14,47%

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Die Aktie von Sartorius hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +1,03%, womit sich die Ergebnisse auf insgesamt +5,11% addieren. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel des Wertpapiers bei 416,79 EUR liegt – was einem Potenzial von +14,47% entspricht.

• Sartorius legt in einer Woche um +5.11% zu

• Das Potential der Aktie beträgt somit laut Analysten aktuell rund 14%

• Anteil positiver Einschätzungen durch Experten beläuft sich auf über 55%

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung übereinstimmen und einige die Aktie lediglich als “halten” oder gar als “Verkauf” bewerten würden, sind immerhin mehr als die Hälfte aller Experteneinschätzungen positiv. Somit bleibt abzuwarten wie sich dies zukünftig auf...